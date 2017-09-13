Turgutlu’da taşkın derdi bitiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde taşkın sıkıntılarını ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Turgutlu ilçesinde de dere yataklarını güvenli hale getirmek için önemli adımlar atıldı. Dere ıslah, korkuluk, menfez ve temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşların can ve mal güvenliği koruma altına alındı. Şehitler Mahallesi iki okul arası mevkii, Çepnidere, Kabaçınar, Ergenekon, Yeniköy, İzzetin, Hacıisalar ve Dalbahçe mahalleleri başta olmak üzere 16 mahallede ıslah ve korkuluk çalışmalarını hayata geçiren MASKİ, vatandaşların yağmurlu havalarda rahat bir nefes almasını sağladı. MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı 17 mahallede yapmış olduğu dere temizlik çalışmaları ile vatandaşların hayatını kolaylaştırdı. Yapılan 10 kilometrelik dere temizlik çalışması ile su taşkınlarının yanı sıra koku ve haşere sorununu ortadan kaldırdı.

Menfezler, yaya ve araç trafiğini rahatlattı

İl genelinde olduğu gibi Turgutlu’da da menfez imalatları yapan MASKİ Genel Müdürlüğü, 13 mahallede gerçekleştirdiği çalışmalarla yol geçişlerini rahatlattı. İhtiyaç duyulan noktalara koyulan menfezlerle hem yaya hem de araç trafiği güvence altına alınarak vatandaşların yıllardır yaşadıkları sıkıntılara neşter vuruldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu’da ikamet eden vatandaşların yağışlı havalarda can ve mal güvenliğini sağlamak için büyük çaplı dere ıslah, korkuluk, menfez ve temizlik çalışmalarına imza attıklarını belirterek, “Manisa il genelinde olduğu gibi Turgutlu ilçemizde de hemşerilerimizin gönül rahatlığıyla evine, işine ve okuluna gidebilmesi için dere yataklarını daha güvenli hale getirdik. Geçmişte bu derelerden taşan yağmursuları vatandaşlarımızın evlerini, tarlalarını ve iş yerlerini basarak hem maddi zarara hem de ciddi yaralanmalara sebep olabiliyordu. Bu kapsamda ilçemizde yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımız rahat bir nefes aldı. Turgutlu Belediyesi işbirliği ile yürütülen yatırımlarımız, hız kesmeden devam edecek. Hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.