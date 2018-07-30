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30 Temmuz 2018 11:56

Turgutlu’da yaz tatilinde okullarda tadilat

Turgutlu Belediyesi tarafından hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerde bulunan okulların boyama çalışmaları hız kazanırken, İhsan Erturgut İlkokulu ve Ortaokulu ile Musacalı İlkokulu ve Ortaokulu’nda boyama çalışmaları gerçekleştirildi.

Turgutlu’da yaz tatilinde okullarda tadilat

30 Temmuz 2018 11:56


Eğitim kurumlarının eksiklerini giderme adına çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, yaz tatilini de fırsata çevirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü boya atölyesi ekiplerince İhsan Erturgut İlkokulu ve Ortaokulu ile Musacalı İlkokulu ve Ortaokulu’nda boyama çalışması gerçekleşti. Çalışmaların eksiklere yönelik devam edeceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak hem eğitim öğretim yılında, hem de yaz tatilinde okullarımızın eksiklerine yönelik çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz. Ekiplerimizde yaz tatilini de fırsata çevirerek Hasan Erturgut İlkokulu ve Ortaokulu ile Musacalı İlkokulu ve Ortaokulu’nda boyama çalışması gerçekleştirerek okullarımıza yeni bir görünüm kazandırdı. Öğrencilerimiz yeni eğitim öğretim yılında sınıflarını daha güzel ve daha sağlıklı bir görünümle kullanacaklar. Yapılan çalışmalar okullarımıza hayırlı olsun” dedi. Okul idarecileri de yapılan çalışmalardan dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve ekibine teşekkür ettiklerini dile getirdiler.




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