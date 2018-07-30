Turgutlu’da yaz tatilinde okullarda tadilat

Eğitim kurumlarının eksiklerini giderme adına çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, yaz tatilini de fırsata çevirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü boya atölyesi ekiplerince İhsan Erturgut İlkokulu ve Ortaokulu ile Musacalı İlkokulu ve Ortaokulu’nda boyama çalışması gerçekleşti. Çalışmaların eksiklere yönelik devam edeceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak hem eğitim öğretim yılında, hem de yaz tatilinde okullarımızın eksiklerine yönelik çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz. Ekiplerimizde yaz tatilini de fırsata çevirerek Hasan Erturgut İlkokulu ve Ortaokulu ile Musacalı İlkokulu ve Ortaokulu’nda boyama çalışması gerçekleştirerek okullarımıza yeni bir görünüm kazandırdı. Öğrencilerimiz yeni eğitim öğretim yılında sınıflarını daha güzel ve daha sağlıklı bir görünümle kullanacaklar. Yapılan çalışmalar okullarımıza hayırlı olsun” dedi. Okul idarecileri de yapılan çalışmalardan dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve ekibine teşekkür ettiklerini dile getirdiler.