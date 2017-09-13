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13 Eylül 2017 16:13

Turgutlu’da yollar düzenleniyor

Turgutlu Belediyesi altyapısı tamamlanan bölgelerde yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu’da yollar düzenleniyor

13 Eylül 2017 16:13


Bu kapsamda Kurtuluş Mahallesi Özgün Sokak üzerinde yıpranan yol ile birlikte Albayrak Mahallesi Buse Sokak’ta doğalgaz hatlarının yerleştirilmesiyle bozulan yollar, sıcak asfaltla kullanışlı hale getiriliyor. Yol yapım ve yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanında süren parke taşı döşeme ve asfalt çalışmalarıyla birlikte alt yapı dolayısıyla bozulan yollarda da iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda AKSA Doğalgaz ve Gediz A.Ş’nin yer altı çalışmalarını bitirdiği, Kurtuluş Mahallesi Özgün Sokak üzerinde ve Albayrak Mahallesi Buse Sokak’ta sıcak asfalt yama çalışması başladı. Söz konusu çalışmalar kısa zaman içerisinde tamamlanarak trafiğe uygun hale getirileceği ve ihtiyaç duyulan bölgelerde de benzeri çalışmalar yürütülmeye devam edileceği belirtildi.




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