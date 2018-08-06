Turgutlu’da yüzme takımının temelleri atılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi’nin Turgutlu’da imza attığı dev yatırımlardan biri olan Nurgül Fidan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu’nda başlayan yüzme kursları büyük heyecan oluşturdu ve 6 eğitmen eşliğinde 600’den fazla çocuk yüzme öğrendi. Ailelerin de çocuklarını yalnız bırakmadığı kurslarda eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkaran Turgutlulu çocuklar, Turgutlu’nun yüzme alanında umut vermeye başladı. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de hedefleri olan ‘Turgutlu’ya Spor Kenti Kimliği’ kazandırma yolunda attıkları önemli adımın meyvelerini toplayacaklarına dair inancını belirterek, tüm öğrencilere başarılar diledi. Ergenekon Mahallesi’nde yer alan ve tüm Turgutlu’ya hizmet veren, uluslararası nitelikteki yarı olimpik yüzme havuzuna sahip Nurgül Fidan Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu’ndaki kurslara yoğun bir ilgi olduğunun altını çizen Başkan Şirin, “Oldukça keyifli ve öğretici geçen kurslarımız ile Turgutlu’da büyük bir ihtiyaca karşılık verdiğimiz düşüncesindeyiz. Kayıtlara olan yoğun ilgi de bunun göstergesi olmuştur. Diğer yandan ailelerimizin de çocuklarını kurs esnasında izleyerek onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine şahit olmalarının ayrıca bir mutluluğunu yaşıyoruz. Sporun pek çok branşında atağa geçen Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi bünyemizde ‘yüzme takımı’ oluşturmayı hedefliyoruz. Bu konuda her daim güvendiğimiz çocuklarımızla ve elbette onların en büyük destekçileri aileleriyle güzel bir yola çıkacağız inancındayım” dedi.