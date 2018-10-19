Turgutlu'da zehir tacirlerine geçit yok

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 27 adet extacy uyuşturucu hap ve 35 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Y.Y. (20) ve M.B. (42) isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Zanlıların üstünde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 27 adet extacy uyuşturucu hap ile 35 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.