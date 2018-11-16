Turgutlu'daki Alparslan Türkeş Kavşağı aralık ayında açılıyor

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, yapımı devam eden Alparslan Türkeş Kavşağı'ndaki çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, aralık ayı sonuna kadar çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Turgutlu tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Alparslan Türkeş Kavşağı'nda çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Alparslan Türkeş Kavşağı'nda devam eden yan yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, firma yetkililerinden bilgi aldı. Çalışmaları Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı personeliyle birlikte yerinde inceleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlulu vatandaşlara kavşak ile ilgili beklenen müjdeyi de verdi. Çalışmaların aralık ayı sonuna kadar tamamlanacağını belirten Başkan Şirin, “Haziran ayı içerisinde ilk etabını kullanıma açtığımız Alparslan Türkeş Kavşağımızda yan yolların yapımına tüm hızıyla devam ediyor. Bugünde alana gelerek çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Asfaltlama çalışmalarının başlandığı yan yollarda sanayi sitesi ve şehir için bağlantı yolları da tüm hızıyla devam ediyor. Alparslan Türkeş Kavşağımız artık açılışı için gün sayıyor diyebiliriz” dedi.

Vatandaşların taleplerini de dinleyerek çalışmaların ona göre devam ettiğini belirten Başkan Şirin, açıklamalarına şöyle devam etti: “Daha önce de söyledik yine söylüyoruz, zahmetsiz rahmet olmaz. İşte gelinen nokta ortada. Şurada yaklaşık bir ay sonra Aralık ayının sonuna kadar kavşakta çalışmalarımız tamamlanacak ve kullanıma açacağız. 20 Kasım Salı günü de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün de teşrifleriyle kavşak çalışmalarını bir kez daha yakından takip edip, alanda inceleme fırsatı bulacağız. Allah nasip ederse Turgutlu yeni yıla yapımı tamamlanan yeni kavşağın kullanıma açılmasıyla birlikte daha mutlu bir şekilde girecek. Çalışmaların en başından bu yana bizlere desteğini esirgemeyen, böylesi büyük bir yatırımı Turgutlu'ya kazandıran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, Alparslan Türkeş Kavşağı'nın şimdiden Turgutlu'muza hayırlı olmasını temenni ediyorum”

Başkan Şirin, inceleme ziyareti esnasında çevredeki vatandaşlar ve esnafla da selamlaştı. Kavşağın yan yollarıyla birlikte çok daha güzel bir görünüme kavuştuğunu belirten vatandaşlar, böylesi büyük bir yatırımı Turgutlu'ya kazandırmalarından dolayı Başkan Ergün ve Başkan Şirin'e teşekkür etti.