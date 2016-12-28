Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 16:11

Turgutlulu çiftinin yüzü yine güldü

Turgutlulu çiftinin yüzü yine güldü

28 Aralık 2016 16:11

Turgutlulu çiftçilerin Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında aldığı destek yüzleri güldürmeye devam ediyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi’nin Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında Turgutlulu çiftçilere verdiği destek artarak devam ediyor. Bu kapsamda 2 bin 750 adet zeytin fidanı daha toprakla buluşmak üzere çiftçilere teslim edildi. Turgutlu Belediyesi karşısında düzenlenen teslim törenine Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Başkan Yardımcısı İskender Tunç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Tarım ve Hayvancılık Şubesi Müdürü Nedim Zurnacı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon Şube Müdürü İbrahim Kutar, Turgutlu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Aydın Lenger, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.
Çiftçilere verilen desteğin artarak devam etmesinin kendileri adına da memnun edici bir gelişme olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlulu çiftçimiz bugün teslimini yapacağımız 2 bin 750 adet zeytin fidanıyla toplamda 5 bin adet fidan desteği almış olacak. Bu da Turgutlulu çiftçimizin tarıma teşviğinde önemli bir destektir. Bu anlamda projeyi başarılı bir şekilde yürüten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na ve tabii ki Turgutlulu çiftçimize de önem veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum. Bu desteklerin 2017 yılında farklı meyve türleri ile devam edeceğinden şüphemiz yok. Çitfçimiz hayrını görsün, inşallah mahsulü bereketi bol olur” dedi. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar da verilen destekten dolayı memmun olduklarını söyleyerek teşekkür etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
5
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç