Turgutlulu çocuklar çevre bilincini eğlenerek öğrendi

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda gerçekleşen Dünya Çevre Günü etkinliklerinde Turgutlulu çocuklar, çevre temizliği konusunda bilinçlendirilirken gönüllerince eğlenerek, keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser ile birlikte çocukların mutluluklarına ortak olan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, onlara çeşitli hediyeler dağıttı. Organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirten Başkan Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak çocuklarımıza, gençlerimizi çevre temizliğinin bilincini aşılamak ve bunu öğretirken de bu güzel havanın tadını çıkararak eğlenmelerini istedik. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün organize ettiği bir etkinlikte bugün Irlamaz Rekreasyon Alanı’mızda çocuklarımız ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık. Onlara çeşitli hediyeler takdim ettik. Bunların arasında tohumlu kalemlerde verdik. Bu dünya, bu çevre hepimizin. Çevre konusunda 7’den 70’e herkesin bilinçli olması gerekir. Turgutlu Belediyesi olarak yaşam alanları oluşturduğumuz yerlerde ekolojik dengenin bozulmamasına dikkat ediyoruz. İlçemizin birçok noktasında ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Turgutlu Ovasında faaliyete geçirdiğimiz Atık Su Arıtma tesisimiz ile artık ovalarımızda daha sağlıklı ve temiz su kullanılıyor. Ayrıca Turgutlu’da vahşi çöp depolamanın da önüne geçtik. Manisa Uzunburun Katı Atık tesisinin faaliyet geçmesiyle Turgutlu Katı Atık Transfer İstasyonumuzda çöpler beklemeden Manisa’ya transferi gerçekleşerek geri döndürülebilir enerji sağlıyoruz. ‘Yeşili Görmeyen Gözler Renk Zevkindin Mahrumdur’ düşüncesiyle hareket ederek daha yeşil bir Turgutlu için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.