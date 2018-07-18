Turgutlulu çocukların ve ailelerin hayali gerçeğe dönüştü

Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi bünyesinde 500’den fazla çocuğa yarı olimpik uluslar arası standartlardaki havuzda hizmet verdiklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “İlçemize spor kenti kimliğini kazandırmış olmanın mutluluğu ve gururuyla şimdiki hedefimizi ‘yüzme takımı’ olarak belirledik. Kısa sürede bu hedefe adım adım yaklaşacağımıza dair inancımla kurslara katılan tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi’nin Turgutlu’da imza attığı önemli yatırımlardan biri olan Nurgül Fidan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu’nda başlayan yüzme kursları büyük heyecan oluşturdu. Şuanda 6 eğitmen eşliğinde 500’den fazla çocuğa yüzme öğretiyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yaz Spor Okulları kapsamında Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi çatısı altında yüzme kurslarını başlattıklarını söyleyen Başkan Şirin, “Ergenekon Mahallesi’nde yer alan ve tüm ilçemize hizmet veren, uluslar arası nitelikte yarı olimpik yüzme havuzuna sahip Nurgül Fidan Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu’ndaki kurslarımız başladı. Kayıtlarımıza yoğun bir başvuru neticesinde şuanda 500 çocuğumuz, 6 eğitmen eşliğinde kurs hizmeti alıyor. Oldukça keyifli ve öğretici geçen kurslarımız ile Turgutlu’da büyük bir ihtiyaca karşılık verdiğimiz düşüncesindeyiz. Kayıtlara olan yoğun ilgi de bunun göstergesi olmuştur. Diğer yandan ailelerimizin de çocuklarını kurs esnasında izleyerek onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine şahit olmalarının ayrıca bir mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Hedef: spor kenti Turgutlu’da yüzme takımı kurmak

‘Spor Kenti’ kimliği kazanan Turgutlu’da hedef yükselterek, ‘Yüzme takımı’ kurmaya yönelik çalışmalara başlayacaklarını müjdeleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Hedeflerimize adım adım ulaşmanın ayrı bir mutluluğunu yaşarken, şimdi de sporun pek çok branşında atağa geçen Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi bünyemizde ‘yüzme takımı’ oluşturmayı hedefliyoruz. Bu konuda her daim güvendiğimiz çocuklarımızla ve elbette onların en büyük destekçileri aileleriyle güzel bir yola çıkacağız inancındayım. Bu anlamda kurslara katılan tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.