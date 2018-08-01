Turgutlulu kadınlar zumba ve plates ile sağlıklı yaşıyor

Turgutlu Belediyesi sağlıklı yaşam için sporun önemini daha da iyi anlatmak için düzenlediği kurslar ilgi görüyor. Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan zumba, pilates ve aerobik kursları tüm hızıyla devam ediyor. Kursların Nurgül Fidan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonunda ki yeni yerlerinde devam ettiğini belirten Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül, “Turgutlu Belediyesi olarak düzenlediğimiz zumba, pilates ve aerobik kurslarımız devam ediyor. Ergenekon Mahallesinde bulunan Nurgül Fidan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonunda bayanlarımız eğitmenlerimiz eşliğinde hem sağlıklı yaşamayı öğreniyorlar hem de keyifle spor yapıyorlar. Çok kısa bir zaman içerisinde de aqua zumba kursumuzda başlayacaktır. Kurslarımıza kayıtlarımız devam ediyor. Kursa katılmak isteyen bayanlarımız Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat etmeleri yeterli olacaktır” dedi.