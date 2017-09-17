Turgutlulu öğrencilere güvene alan çalışma

MASKİ Genel Müdürlüğü, yapmış olduğu dere ıslahları ile vatandaşları taşkın sıkıntılarından koruyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen dere ıslah çalışmaları ile Turgutlu ilçesinde de yılların sorununa neşter vuruldu. İlçeye bağlı Şehitler Mahallesi İki Okul Arası Mevkiinde MASKİ tarafından başlatılan dere ıslah ve panel çit çalışması tamamlandı. 495 metre dere ıslah imalatı ve üzerine de 765 metrelik korkuluk uygulamasını da tamamlayan ekipler vatandaşın can ve mal güvenliğini sağladı. MASKİ Genel Müdürlüğü, İki Okul Arası Mevkiinde yapmış olduğu dere ıslah ve panel çit uygulaması ile öncelikle bölgede bulunan öğrencilerin yağışlı havalarda tehlike yaşamasının önüne geçti. Mahallede ikamet eden vatandaşların da güvenliğini garanti altına alan çalışma sayesinde kış aylarında yağmur sularının sağlıklı bir şekilde akışı sağlandı.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Turgutlu ilçesi İki Okul Arası Mevkiinde yapılan dere ıslah çalışmasının önemine değinerek, “Bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yapmış olduğumuz dere ıslahı ve panel çit uygulaması ile bölgede bulunan iki okuldaki öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin can güvenliğini sağladık. Yağışlı havalarda yaşanabilecek olası taşkın durumlarını ortadan kaldırdık. Yağmur yağdığında velilerimizin aklı artık evlatlarında kalmayacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün sonsuz destekleri ile hayata geçirdiğimiz projemizin vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.