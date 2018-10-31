Turgutlulu sporcular meme kanserine dikkat çekti

1-31 Ekim tarihlerinde Meme Kanseri farkındalık ayında Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi öğrencileri erken teşhisin önemine dikkat çekmek amaçlı etkinlik gerçekleştirdi. Meme kanserinin erken teşhisinde ‘Fark Edersen Çok Şey Fark Eder' düşüncesinden yola çıktıklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Erken teşhis hayat kurtarır. Bizler de Turgutlu Belediyesi Spor Akademisinin genç öğrencileri ile ‘Fark Edersen Çok Şey Fark Eder' düşüncesiyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Burada çocuklarımız ailelerine pembe kurdele ve bilgilendirici broşür vererek meme kanserinin erken teşhisinde birlikte hareket ettiler. Ayda bir kendi kendinizi muayene etmeyi, yılda bir kez de doktora görünmeyi ihmal etmeyin. En başta söylediğimiz gibi erken teşhis hayat kurtarır. Böyle anlamlı bir etkinlik için Sosyal İşler Müdürlüğümüze ve genç öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.