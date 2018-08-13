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13 Ağustos 2018 11:42

Turgutlulu sporculardan tarihe yolculuk

Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi’nin basketbolcuları, Kent Müzesi’ni ziyaret ederek Turgutlu tarihinde bir yolculuğa çıktı.

Turgutlulu sporculardan tarihe yolculuk

13 Ağustos 2018 11:42


Yaz Spor Okulları kapsamında çalışmalarını sürdüren Turgutlu Basketbol Akademi kadrosu, antremanlarından sonra Kent Müzesi’nde bir araya geldi. Turgutlulu çocuklara tarih bilinci kazandıran en önemli merkezlerden olan Kent Müzesi’nde tarihi bir yolculuğa çıkan sporcular, tüm katları tek tek ziyaret edip inceleyerek sorumlulardan bilgi aldı. Adeta geçmişle geleceğin bir araya geldiği ziyarette, düşman tarafından yakılıp kül edilen Turgutlu’nun küllerinden doğuş hikayesini dinleyen ve tasvirleri inceleyen sporcular, kendilerine bu imkanı tanıyan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’e teşekkür etti. Ziyaretin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Müze Sorumlusu Mehmet Gökyayla, Tarihi Üzümcüler Konağı’nın restore edilmesinin ardından titiz bir çalışmanın yürütülerek 19 Mayıs 2017’de kapılarını ziyaretçilerine açan Kent Müzesi’nin Basketbol Akademi’nin diğer dallarında faaliyet gösteren sporcu genç ve çocukları ağırlamaya devam edeceğini belirtti.




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