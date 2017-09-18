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18 Eylül 2017 13:15

Turgutlu’nun 13 mahallesinde altyapı yenilemesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 101 Mahalle Projesi ile Turgutlu’nun 8 mahallesinde tamamladığı 47 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattının ardından 154 Mahalle Projesi’yle de 13 mahalleye daha sağlıklı altyapı temin edecek.

Turgutlu’nun 13 mahallesinde altyapı yenilemesi

18 Eylül 2017 13:15


MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesinde uzun yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorunlarını bir bir ortadan kaldırmaya devam ediyor. Turgutlu’daki altyapı dönüşümünü de 101 Mahalle Projesi ile başlatan MASKİ; Irlamaz, Akçapınar, Hacıisalar, Kabaçınar Karaköy, Kuşlar, Ören ve Yunusdere mahallelerindeki altyapı yenileme çalışmalarını tamamladı. Proje kapsamındaki 8 mahallede toplamda 25 kilometrelik içme suyu şebekesi ve 22 kilometrelik kanalizasyon hattı yenilendi. MASKİ, büyük altyapı hamlesinin ikinci etabı olan 154 Mahalle Projesi’yle de 13 mahalleyi daha sağlıklı hatlarla tanıştıracak.


MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında ilçenin Urganlı, Avşar, Çampınar, Çatalköprü, Dağyeniköy, Çıkrıkçı, Kurudere, Yeniköy, Musacalı, Sarıbey, Güney, Kayrak ve Çepnidere mahallelerinde hat döşeme çalışması gerçekleştirilecek. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahallelerin kilit parke taşı döşemeleri de MASKİ ekipleri tarafından yapılarak mahalleler tam anlamıyla yepyeni bir hale bürünecek.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu’ya yapılan hizmetlerin katlanarak büyüdüğünü ifade ederek, “Turgutlumuzun mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımızı sağlıklı altyapılara kavuşturmak için hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız günden güne katlanarak büyüyor. İlk etapta 8 mahallemizin altyapısını baştan aşağıya yeniledik. Şimdi de 154 Mahalle Projemiz kapsamında Büyükşehir Yasası ile beldeden mahalleye dönüşen Urganlı Mahallemiz de dahil olmak üzere toplamda 13 mahallemizde daha altyapı çalışmaları yapacağız. Bütün gayemiz ve çabamız, kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımızın, şehir merkezindekilerle aynı refah düzeyine sahip olmasıdır. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece, vatandaşlarımızın teveccühleri ile geldiğimiz bu makamlarda, 17 ilçemizdeki hemşerilerimize hizmetler götürmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.




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