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26 Aralık 2017 13:19

Turgutlu’nun 2 mahallesinde 10 sokak yenilendi

Turgutlu Belediyesi 101 sokak üzerinde başlattığı yenileme projesi kapmasında alt yapıları tamamlanan cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Turgutlu’nun 2 mahallesinde 10 sokak yenilendi

26 Aralık 2017 13:19

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar neticesinde Bozkurt ve Turgutlar mahallelerinde 10 sokak daha sil baştan yenilenerek kullanıma açıldı.


Şehrin birçok yerinde yol çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi, çalışmalar kapsamında 10 sokağı daha yenileyerek kullanıma açtı. Bozkurt Mahallesi ile Turgutlar Mahallesi’nde toplam 10 sokağın yenilendiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimizce yürütülen çalışmalarda Bozkurt Mahallesi Nişancılar Sokak, Bayram Sokak, Karaman Sokak, Limoncu Sokak, Tunç Sokak, İnan Sokak, Güvercin Sokak ve Şehit Samet Yılmaz Sokak ile Turgutlar Mahallesi’nde Alakuş Sokak ile Kalkan Sokağı sil baştan yeniledik. Bu sokaklarımız üzerinde yaklaşık 12 bin metrekare parke taşı çalışması yapıldı. Ayrıca proje kapsamında 101 sokak olan çalışma alanını 111 sokağa çıkarttık. Şuana kadar da 51 sokağımızın yenileyerek kullanıma açtık. Çalışmalarımız diğer mahallelerimizde de bundan sonra devam edecek. Yenilenen sokaklarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.




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