Turgutlu'nun 3 mahallesinde altyapı çalışması

Bir yıl içerisinde yaklaşık 120 sokağı yenileyerek kullanıma açan Turgutlu Belediyesi, alt yapısı tamamlanmış kullanıma elverişsiz olan cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 3 mahallede bulunan 5 sokakta yenilenen çalışmaları kapsamında kaldırılmaya başlandı. Albayrak Mahallesi İnan Sokak, Güvercin Sokak, Yedieylül Mahallesi Kuzucuk Sokak, Kuzu Sokak ve Yıldırım Mahallesi Yan Sokak üzerinde yenileme çalışmaları başlamış durumda. Yenileme çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bilindiği üzere ilçe genelinde çalışmalarımız tüm hızımızla devam ediyor. Yenileme çalışmaları kapsamında Turgutlu Belediyesi olarak bir yıl içerisinde 120 sokağımızı sil baştan yenileyerek kullanıma açtık. Yine yenileme çalışmaları kapsamında Albayrak Mahallesi İnan Sokak, Güvercin Sokak, Yedieylül Mahallesi Kuzucuk Sokak, Kuzu Sokak ve Yıldırım Mahallesi Yan Sokak'ta yol kaldırma çalışmalarına başladık. Kısa süre içerinde dolgu ve tesviyesi yapıldıktan sonra kilit parke taşlarını döşeyerek bu sokaklarımızı da kullanıma açacağız" dedi.