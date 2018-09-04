Turgutlu’nun Cumhuriyet Caddesi 2. etabında çalışmalar başladı

Turgutlu Belediyesi tarafından sil baştan yenilenmeye başlanan şehrin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi ikinci etabında da çalışmalar başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “İlçemizin her açıdan en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi’nde başladığımız çalışmaların ilk etabını tamamlayarak Kurban Bayramı öncesinde kullanıma açmıştık. Bugün itibariyle de ekiplerimiz ikinci etap üzerinde çalışmalara başladı. Dolgu ve tesviye çalışmasının ardından parke taşı döşeme çalışması başlamış durumda. İlk etapta olduğu gibi gerek ışıklandırması gerek kaldırım ve yol parkeleri ile Cumhuriyet Caddesi farkını ortaya koymaya başladı. İnşallah en kısa zamanda da ikinci etabı bitirip bu kısmı da kullanıma açmayı hedefliyoruz. Yapılan çalışmaların Turgutlumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.