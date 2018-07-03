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03 Temmuz 2018 16:31

Turgutlu’nun Cumhuriyet Caddesinde çalışmalar hız kesmiyor

Turgutlu Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları kapsamında çalışmalarına başlanılan Cumhuriyet Caddesi’ndeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Turgutlu’nun Cumhuriyet Caddesinde çalışmalar hız kesmiyor

03 Temmuz 2018 16:31


Turgutlu’da şehrin en işlek ve en gözde caddelerinde biri olan Cumhuriyet Caddesi’nde yol yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda sorunsuz bir şekilde devam ederken, birinci etabın bordür çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhuriyet Caddesi üzerine yenileme çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz kısa süre içerisinde hem birinci kısımda hem de ikinci kısımda yol kaldırma çalışmalarını tamamladı. Akabinde birinci kısmın bordür çalışmalarına hızlı bir şekilde giriş yaparak tamamladık. Şimdi de ikinci kısımda bordür çalışmaları başladı. Ayrıca yine ekiplerimize ışıklandırma direkleri içinde ankraj çalışmalarına başladı. Daha önce de belirttiğimiz gibi gerek parke taşları, gerekse ışıklandırma çalışmaları ve peyzajı ile Cumhuriyet Caddesi kısa bir süre içerisinde yeni bir görünüme kavuşacak. Esnafımızın yoğun bir çalışma bölgesi olan alanda vatandaşlarımız rahat bir şekilde hareket edeceklerdir” dedi.




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