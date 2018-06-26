Turgutlu’nun Cumhuriyet Caddesine yenileme

Turgutlu Belediyesi, ilçenin en önemli güzergahlarından biri olan Cumhuriyet Caddesi’nde komple yenileme çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iş makineleriyle startını verdiği çalışmalar kapsamında ivedilikle yol kaldırma işlemi sürerken, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de çalışmalara dair bilgi verdi. Başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla beraber caddenin adına yakışır yepyeni bir görünüme ve kullanıma kavuşacağını müjdeleyen Başkan Şirin, “Halkımızın yakından takip ettiği üzere ilçemizin dört bir yanında yıllardır göz edilmiş cadde ve sokaklarda ciddi bir çalışma yürüterek, yatırım yaptık. Bu noktada özellikle Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte de Prestij Caddeler Projesi kapsamında Fatih Caddesi, Akçakmak Yolu, Yedieylül Yolu, Eski Manisa Yolu, Cevdet Öktem Caddesi’ni sil baştan yeniledik, yaya vatandaşlarımızın da araç sürücülerimizin de kullanımına sunduk. Şehrimizin çehresini gerçekten güzelleştiren, geceleri ışıl ışıl görünüm sağlayan çalışmalarımız halkımızca beğeni toplarken, bizler durmuyor bu çalışmaları yeni çalışmalarla taçlandırıyoruz. Bu kapsamda da şehrimizin can damarlarından biri olan Cumhuriyet Caddesi’nde çalışmaların startını verdik. Burada bilindiği üzere elektrik direkleri kaldırıldı, dolayısıyla sistemin yer altına alınmasıyla cadde daha temiz ve bizlerin çalışmalarını çok daha ön plana çıkaracak konuma getirildi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ9 tarafından 1,5 kilometrelik içme suyu yenilemesiyle birlikte sıra üst yapının yenilenmesine geldi” dedi.

Çalışmaların etap etap tamamlanacağını müjdeleyen Başkan Şirin, “Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüz’ce etap etap ilerleyerek caddeyi kısa bir süre içerisinde kullanıma açmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 15 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması yapacağımız alanda yapacağımız özel çalışmayla gerek parke taşları, gerek kaldırımları ve gerek ışıklandırmasıyla Turgutlu’muza ayrı bir değer kazandıracağımıza inanıyorum. Esnafımızın yoğun bir çalışma bölgesi olan alanda vatandaşlarımız rahat bir şekilde hareket edeceklerdir. Diğer yandan da araç sürücülerimiz yenilenen caddeyi sağlıklı bir şekilde kullanacaklardır. Bu noktada mevcut bölgedeki hemşerilerimizin beklentisini karşılayacağımıza inanıyorum. Ortaya güzel bir çalışma çıkartacağımızı özellikle belirtmek isterim. Akçakmak kesişim noktasından Turgutlu İstasyonu’na kadar etap etap gerçekleştirilerek trafiğe açılacak çalışmaların şimdiden hem esnaflarımıza hem de vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.