Turgutlu’nun dev projesinde 2. etap başlıyor

Etabı açılan Turgutlu Katlı Kavşak ve Yol Uygulama Projesi’nde; 2’nci etap çalışmalarına başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Turgutlu’da şehir içi ve şehirlerarası trafiği birbirinden ayırmak ve buna bağlı olarak trafik yoğunluğunu azaltmak, bunun yanı sıra yıl içerisinde meydana gelen ölüm ve yaralanmalı kazaları da sona erdirmek için başlattığı Katlı Kavşak ve Yol Uygulama Projesi’nin ikinci etabı için çalışmalar başlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir de, MASKİ temsilcileri, AYKOME yetkilileri, Türk Telekom temsilcileri, GDZ Elektrik A.Ş. temsilcileri ve AKSAGAZ kurumunun temsilcileri ile toplantıda bir araya geldi ve proje üzerinde incelemelerde bulundu.

Toplantı hakkında bilgi veren Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, “Turgutlu’da kazalara sebebiyet veren ve ölüm kavşağı olarak nitelendirilen çevre yolu üzerinde geçtiğimiz günlerde Köprülü Kavşak Projesi’nin ilk etabını tamamlayarak, halkımızın kullanımına açmıştık. Köprülü Kavşak Projesinin ikinci etabı için iş güvenliği açısından herhangi bir aksama olmaması ve hızlı bir şekilde imalatların tamamlanarak projenin vatandaşlara bir an önce açılmasını sağlamak için ilgili kuruluşların yetkilileri ile toplantıda bir araya geldik. Proje üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah, kazasız belasız çalışmaları tamamlayarak, projemizi halkımıza sunacağız” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından elektrikli otobüslerin güzergahında başlatılan sıcak asfalt çalışmasının ikinci etabının da başladığını belirten Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, “Vatandaşlarımızın yollardaki güvenliği ve konforu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, Manisa merkezindeki asfaltlama işi için hazırlıklarını gerçekleştirdi” diye konuştu.