Turgutlu'nun her köşesine hizmet

Merkeze uzak mahallelerin ihtiyaçlarını birer birer gideren Turgutlu Belediyesi, Karaköy Mahallesi'nin ihtiyacı olan ilave kiraz alım yerlerini tamamladı. Uzak yakın demeden 61 mahalleye eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarına devam ettiklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Karaköy Mahallemizin ihtiyacı olan ek kiraz alım yerlerini tamamladık vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını giderme adına çalışmalarını tüm hızıyla devam eden Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Karaköy Mahallesinde ek kiraz alım yerlerini tamamladı. Yeni yapılan kiraz alım yerlerinin hayırlı olmasını temenni eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Uzak yakın demeden 61 mahallemize eşit hizmet anlayışı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce daha önce Karaköy mahallemize bir kiraz alım yeri yapmıştık. Şimdi de mahallemizde iki adet daha kiraz alım yeri yaparak çiftçilerimize daha da rahatlamış olduk. Bu anlamda çalışmanın hayırlı olmasını diliyor, önümüzdeki hasat mevsiminde çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” dedi.

Karaköy Mahallesi Muhtarı İlhan Sülün de Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür ederek, “Bölgemizde kiraz mevsiminde tonlarca kiraz alımı yapılıyor. Yapılan büyütme çalışmasından dolayı son derece memnunuz. Burayı zaman zaman kına ve düğün merasimlerimiz için yani çok amaçlı kullanıyoruz. Alanı bu şekilde kullanabilirken, genişletilmesi de ayrı bir mutluluk oldu bizler için. Bu anlamda Başkanımıza ve ekibine yaptıkları çalışmadan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.