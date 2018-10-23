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Turgutlu'nun kadınlarından müze gezisi

Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünün hazırladığı proje kapsamında ilçede ikamet eden kadınlar, gruplar halinde müzeyi ziyaret etmeye başladı.


Ziyarete açıldığı günden bu yana her yaş grubundan bireyleri gerek tekil gerekse gruplar halinde ağırlayan Turgutlu Kent Müzesi, bu sefer de kapılarını daha önce müzeyi ziyaret etmeyen kadınlara açtı. Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında ilçede yaşayan kadınlar Kent Müzesi'ni ziyaret etti. Kent Müzesi'ni her Turgutlulu'nun ziyaret etmesi gerektiğine inandığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Yaşadığımız şehrin mazisini ve kültürünü bilmenin önemli bir gereklilik olduğu inancındayız. Bizler bugün buradayız ancak bizden önce bölgemizde kimler yaşadı; nasıl yaşadı; bu şehrin başından neler geçti, gibi soruların cevapları Kent Müzemizde mevcut. Sosyal İşler Müdürlüğümüzün organizasyonuyla şu anda daha önce müzemize gitmemiş ya da gidememiş olan kadınlarımız gruplar halinde müzeye götürülerek rehber eşliğinde ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar ve Turgutlu ile ilgili olarak bilgileniyorlar. Biz istiyoruz ki, Turgutlu dışından dahi ziyaretçilerin geldiği müzemizi bu şehirde yaşayıp da görmeyen hemşerimiz kalmasın” dedi.

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