Turgutlu’nun katlı kavşağına yerinde inceleme

etabında incelemelerde bulundu.

Turgutlu’da can ve mal kayıplarının önüne geçmek ve trafikteki yoğunluğu minimum seviyeye indirmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede yapımına başladığı Katlı Kavşak ve Yol Uygulama Projesi’nin ilk etabı geçtiğimiz aylarda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün katılımıyla hizmete açıldı. İzmir-Ankara karayolu olarak bilinen D300 karayolu üzerinde yapımına başlanan projenin ilk etabının hizmete girmesiyle birlikte ilçedeki trafik güvenliği üst düzeye çıktı. Büyükşehir Belediyesi ilçe sakinlerinin yıllardır duyduğu modern kavşak özleminin sona ermesi için projenin 2. etabındaki çalışmalara da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ve yüklenici firma yetkilileriyle birlikte Katlı Kavşak ve Yol Uygulama Projesi’nin 2. Etabında incelemede bulundu.

Projenin 2. Etabıyla ilgili olarak kamuoyunda olumsuz spekülasyonlar yaratılmaya çalışıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün katılımıyla Ramazan Bayramı öncesinde Turgutlu Katlı Kavşak Projesi’nin 1. Etabı tamamlanarak trafiğe açılmıştı. Zaman zaman bir takım duyumlar alıyoruz. İnşaatın yarım bırakıldığı, tamamlanmasının zor olacağı gibi olumsuz eleştirileri duyuyoruz. Bu eleştirileri yapanlar, eminim ki hayatında duvara bir çivi çakmamışlar. Bu imalatın nasıl gerçekleştirildiği konusunda en ufak bir fikir sahibi değiller” dedi.

Projenin ilk etabında yüklenici firmanın 24 saat esasıyla çalıştığına dikkat çeken Demir, “Turgutlu Katlı Kavşak Projesi’nin 1. Etabını 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak trafiğe açtık. Çünkü burada arkadaşlar 24 saat esasıyla çalışarak bunu yaptılar. Bu projenin ilk etabında arkadaşlarımız daha normal bir çalışma süresi izlemiş olsalardı, şuan Turgutlu Katlı Kavşak Projesi’nin 1. Etabı dahi tamamlanarak hizmete açılamazdı” diye konuştu.

“Çalışmalar bir tek kurumun kontrolünde değil”

Modern kavşakta Büyükşehir Belediyesi’nin dışında diğer kurum ve kuruluşların da çalışmalarının olduğunu vurgulayan Demir, “Burası sadece bir battı-çıktı değil. Turgutlu’yu ikiye bölen ana yol. Turgutlu’yu ikiye böldüğü için de içme suyundan, doğalgazından, yağmur hattı, doğal gazına kadar birçok deplase yapılması gereken noktalar var. Tabii battı-çıktı kısmındaki deplaseler tamamlandı. Dolayısıyla o çalışmalar tamamlanmış oldu. 2. etaptaki çalışmalarla ilgili MASKİ Genel Müdürlüğümüzün içme suyuyla ilgili yürüttüğü bir deplase çalışması var. Daha sonra Aksagaz’ın burada yapması gereken bir deplase çalışması var. Gediz Elektrik’in yapması gereken bir deplase çalışması var. Bu işler, bugünden yarına hemen olmuyor. Kurumlarda bu tarz işleri projelendiriyorlar, Genel Müdürlüklerine onaylattırılıyor. Ardından bir ödenek temin etme yoluna gidiyorlar. Dolayısıyla bu bir zaman alıyor. Türkiye’deki işleyiş bu şekilde. Diğer işlerin hepsi bizim kontrolümüzde olan işler değil. Ne doğalgaz bizim kontrolümüz, ne de elektrik bizim kontrolümüzde. Dolayısıyla diğer kurumlara bağlı olarak ilerleme sağlanıyor” dedi.

Yapılan iş hakkında bilgi sahibi olmadan haksız eleştiriler yapıldığını vurgulayan Demir, “Ayrıca bu işle ilgili yüklenici firmanın işçi alacaklarının olduğunu, bundan dolayı bu işin yarın kaldığına dair söylemler de kulağımıza geliyor. Biraz önce söylediğim gibi, bu sözleri sarf edenler bu işlerle hayatı boyunca ilgilenmemiş, alnı terlememiş adamlar. Bu işlerin içerisinde olanlar bilirler ki. Her hak ediş düzenlenmeden önce işyerine ilan asılır. İşçi temsilcisinin, kontrol mühendislerinin imzalarının yer aldığı bir ilan düzenlenir. Bu ilanda işçi alacakları olanlarının idareye müracaat etmeleri istenir. Bu ilan 10 gün süreyle iş yerinde işçilerin yoğun olarak kullandığı yerlerde kalır. Daha sonra bu ilan süresi boyunca herhangi bir işçi alacağı yoktur tutanağı yapılır. Bu tutanak hak edişe girer. Ondan sonra ödeme yapılır. Bugüne kadar bu işten dolayı bir işçi alacağıyla ilgili bir müracaat olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Yürütülen işlerin hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu belirten Demir, “Dolayısıyla biz burada işlerimiz devam ediyor. Birinci köprünün üzerinde MASKİ’nin bir deplasesi var. Genel Müdürlüğümüz deplase çalışmasını tamamlamışlardı. Köprünün üzerinde şehri susuz bırakmamak için geçici olarak yapmış oldukları bir hat vardı. O hattın de montajını bu hafta içerisinde gerçekleştirecekler. Takip ettiğimiz kadarıyla TEDAŞ buradaki deplaseyle alakalı projesini Genel Müdürlüklerine tasdiklediler. Şuanda da malzeme tedariki yönünde çalışmalarını yapıyorlar. Tedaş’ın çalışmasını tamamlamasının ardından Aksagaz girecek. Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı işler” dedi.

“Türkiye’nin en büyük battı-çıktı kavşaklarından biri”

Projenin Türkiye’nin en büyük battı-çıktı kavşaklarından biri olduğuna dikkat çeken Demir, “Burada bir yağmur suyu hattı yaptık 6 kilometre. Kanalizasyon hattı yaptık 3 kilometre. Burada şuana kadar 10 bin ton demir kullanıldı. Çalışmalardan 10 bin ton kamyona eş değer hafriyat çıkarıldı. Burada çalışan arkadaşlarımızın alnının terinin yok sayıp bir takım eleştiriler yapılıyorsa onlara da söyleyecek bir şey yok” dedi.

Diğer kurumlarla alakalı deplase çalışmalarının tamamlanmasının ardından yüklenici firmanın geri kalan işleri kısa süre içerisinde tamamlayacağını sözlerine ekleyen Demir, “Büyükşehir’in Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün büyük hedeflerinden birisiydi burası. Herkesin gerçekleştirebileceği bir proje değil. Bu tür işlere büyük liderler karar verir. Ancak büyük liderler gerçekleştirir. Büyükşehir’in büyük başkanı da bu projeyi tamamlama yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Kimsenin şüphesi olmasın. Zaten işimizin şuana kadar ki yüzde 75’i tamamlanmış durumda. Trafik açısından da araçların yüzde 85’i bu yolu kullanmaktadır. Diğer kurumlarla alakalı deplaseler tamamlandıktan sonra inşallah yüklenici firmamız geri kalan işleri kısa bir süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.