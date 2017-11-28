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28 Kasım 2017 17:10

Turgutlu’nun mahallelerinde yenileme çalışmaları sürüyor

101 sokak üzerinde parke taşı yenileme çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Bozkurt Mahallesi ile Turgutlar Mahallesinde bulunan 9 sokak üzerinde parke taşı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu’nun mahallelerinde yenileme çalışmaları sürüyor

28 Kasım 2017 17:10


Alt yapısı tamamlanmış cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yürütülen çalışmalarda 2 mahallede 9 sokak üzerinde parke taşı yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. Yaklaşık 2 ay süren çalışmaların sonuna yaklaşıldığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlumuz 101 sokağımızda Turgutlu Belediyesi olarak parke taşı yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalarda Bozkurt Mahallesi Şehit Samet Yılmaz Sokak, Nişancılar Sokak, Alakuş Sokak ile Aydemir Sokakta ve Turgutlar Mahallesi Tunç Sokak, İnan Sokak, Limoncu Sokak, Karaman Sokak ve Bayram Sokak parke taşı yenileme çalışmalarından artık sona yaklaşıldı. Çok kısa bir süre içerisinde sokaklarımızı kullanıma açacağız. Çalışmalarımız şehrimizin dört bir yanında devam edecek” dedi.




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