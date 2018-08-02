Turgutlu’nun mahallelerine konforlu ulaşım

Manisa’nın il genelinde yol bakım çalışmalarına hızla devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesi Dağmarmara grup mahallelerinde bulunan vatandaşların önemli bir sorununu çözüme kavuşturuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, yolların dar ve virajlı olması nedeniyle ulaşımın güvensiz ve zor olduğu bölgede bakım çalışması başlattı. Yürütülen çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay birlikte inceledi. İncelemeler sırasında Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir’e Dağmarmara Grup Mahallerindeki 8 mahalle muhtarı da eşlik etti. Ulaşımın zor ve güvensiz olduğu yolda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, “Bu yol oldukça dar ve virajlıydı. Bölgedeki mahalle muhtarlarımızın yolun genişletilmesiyle ilgili talepleri vardı. Trafik güvenliği açısından tehlikeli olan bu yollarda ekiplerimiz bir iyileştirme çalışılmasına başladı” dedi.

Bölge sakinlerinin İzmir’in Ödemiş ilçesi ile bağlantılarını sağlayacak bir alternatif yol talebinde bulunduğunu da belirten Demir, ”Bölge mahalle muhtarları, bunun yanı sıra İzmir’in Ödemiş ilçesi ile Turgutlu arasında bir alternatif yol istiyorlar. Bu yol gerçekten çok önem arz eden bir yol. İzmir’in Ödemiş ilçesi hem fidancılık, hem de hayvancılık açasından ön planda olan bir ilçemiz. Bu anlamda Turgutlu ile Ödemiş arasında ticaret ilişkileri oldukça fazla. Bu ticaret hacmimin daha iyi kullanılması adına muhtarlarımız bir alternatif yol istiyorlar. Biz de talep edilen yerde gerekli incelemeleri yaptık. Gerçekten çok haklı bir talep. Tabi bugünden yarına olabilecek bir iş değil. Ayrıca bunun yapılabilmesi için Orman Genel Müdürlüğü’nden de gerekli izinlerin alınması gerekiyor. İlgili şube müdürümüzle de tekrar bunu değerlendirerek, projeyi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e arz edeceğiz. Ondan da kabul göreceğimize inanıyorum. İşin yüzde 70-80’inini kendi iş makinelerimizle yapacağız. İşimizin daha az olduğu dönemlerde iş makinelerimizle gerekli çalışmaları yapacağız. Proje üzerine çalışacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den de kabul gördüğü takdirde, bölge halkını çok heyecanlandıran bir çalışmaya da imza atmış olacağız. Çünkü o yol beni de heyecanlandırıyor Manisa’dan Ödemiş’e gitmek için ya Bozdağ ya da İzmir güzergâhı kullanılmaktadır. Bu yolun dar ve virajlı olması nedeniyle bu yüzden diğer yollar tercih ediliyor. Burası alternatif bir yol olacak” diye konuştu.

Bölgede kiraz üretimimin verimli olması nedeniyle ticaret faaliyetlerinin de yoğun olduğunu belirten Demir, Dağmarmara ulaşımın daha kolay olmasını amaçladıklarını vurgulayarak, ”Bu bölgede çok ciddi bir kiraz üretimi söz konusu. Alıcıların buraya rahat bir şekilde ulaşması için yolların iyileştirilmesi gerekiyor. Onun için de bu yolların iyileştirilmesi gerekiyor. Bu yolun iyileştirmesini tamamlayacağız. Daha sonra asfaltlama çalışması gereken yolda çalışmamızı yapacağız. Alternatif yolla ilgili de gerekli proje çalışmasını yaparak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e arz edeceğiz” dedi.