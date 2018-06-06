Turgutlu’nun ova yollarına yaz hazırlığı

Turgutlu Belediyesi çiftçilerin mağduriyetini giderme adına ova yollarında kış mevsiminin izlerini silmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince devam eden temizlik, bakım, dolgu ve tesviye çalışmalarında kırsal mahallerde yaklaşık 100 kilometrelik ova yolunda bakım yapıldı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak her yıl düzenli olarak ova yollarımızda bakım çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce sürdürülen çalışmalarımız şimdiye kadar Musalar Yeniköy, Sinirli, Yakuplar, Temrek, İzzettin, Urganlı, Avşar, Derbent, Akçapınar, Çepnidere, Çatalköprü, Irlamaz, Osmancık, Sivrice, Hacıisalar, Yunusdere, Ören, Kabaçınar, Kuşlar, Karaköy mahallerimizin ova yolunda temizlik, bakım, dolgu ve tesviye çalışması gerçekleştirdik. Hali hazırda çalışmalarımız devam ediyor. Ova yollarını düzenli hale getirecek bu çalışmalarımız diğer kırsal mahallerimizde de sürecek. Çalışmalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.