Turgutlu’nun prestij caddelerinde altyapı çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Prestij Caddeleri Projesi öncesinde caddelerin altyapısını yenileyerek üstyapı çalışmalarına hazır hale getiriyor. Bu kapsamda Turgutlu’da geçtiğimiz aylarda Ergenekon Mahallesi’ndeki Fatih ve Kanuni Sultan Süleyman Caddelerinde 2 buçuk kilometrelik içme suyu hattı yenilenerek, eski asbest borulardan oluşan şebeke sağlıklaştırıldı. MASKİ ekipleri ikinci etap hat yenileneme çalışmalarına da Akçakmak Yolu’ndan başladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen iş kapsamında; Şehitler Yolu, 7 Eylül Yolu, Akçakmak Yolu, Cevdet Öktem Caddesi, Alankuyu Sokak, Çam Sokak, 2. Çam Sokak ve Mimar Sinan Caddesi’ndeki toplamda 8 kilometrelik içme suyu şebekesi tamamen yenilenerek modern ve sağlıklı hale getirilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu’ya prestij katacak çalışmalar öncesinde caddelerin içme suyu altyapısını da yenileyerek vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz su temin etmeyi amaçladıklarını belirtti. Başkan Ergün, “Manisamızın en büyük ve gelişmiş ilçelerinden biri olan Turgutlumuza daha da değer ve prestij kazandıracak çalışmalarımızın ikinci etabına başladık. Geçtiğimiz aylarda MASKİ Genel Müdürlüğümüzce içme suyu şebekesi yenilenen caddelerimize ilave olarak, yine ilçe merkezinde daha modern ve sağlıklı şebeke ağı kurmak için çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda 8 kilometrelik içme suyu altyapısını tamamen yeniliyoruz. Sonrasında da yapacağımız üstyapı ve çevre düzenlemeleri ile ilçe merkezimize modern bir görünüm kazandıracağız. Turgutlulu hemşerilerime hayırlı olsun” dedi.