Turgutlu'nun projelerini görüştüler

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Turgutlu yatırımlarının masaya yatırıldığı ziyarette, devam eden projelerden biri olan Turgutlu Kavşağı'nın 2. etap çalışmalarına hız verildiğini müjdeleyen Başkan Ergün ve Başkan Şirin, her iki kurum olarak sürdürdükleri çalışmalarla Turgutlu'yu çok daha yaşanılabilir bir noktaya taşıyacaklarını söyledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi'nin yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Ergün, yoğun bir çalışma döneminde olduklarını belirterek, Turgutlu'ya da diğer ilçelere olduğu gibi eşit hizmet içerisinde yatırımlara devam edeceklerini kaydederek, “Turgutlu, Manisa'nın hem coğrafi olarak hem de nüfus yoğunluğu olarak büyük ilçelerinden biri. Göreve geldiğimizden bu yana Değerli Kardeşim Başkanımız Turgay Şirin ile birlikte hemşehrilerimize hizmet noktasındaki gayretimiz ortada. İlçede alt yapıdan üst yapıya, ulaşımdan eğitime sosyal hizmetlerine kadar çok farklı alanlarda hizmetler gerçekleştiriyoruz. Elbette olmazsa olmazımız Turgutlu Kavşağı'nın ilk etabında kat ettiğimiz önemli mesafenin ardından inşallah kazasız belasız bir şekilde üst yapısını da tamamlayarak, halkımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Bu anlamda yoğun bir tempoyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de göreve geldikleri süreç içerisinde Turgutlu'da gerek alt yapıda gerek üst yapıda önemli yatırımları hayata geçirmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Turgutlu'da üzerinde durulması gereken önemli sorunları bir bir çözmenin, çözümlerin üzerine katarak ilerlemenin gayretinde olduk. Büyükşehir yasasının öngördüğü koşullar çerçevesinde bir ilçe belediyesi olarak Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte belki birer hayal olarak nitelendirilecek çalışmaları ortaya koyduk. Elbette burada en önemli gücümüz de sabırlarıyla destekleriyle yanımızda olan hemşehrilerimizdir. Onlar için görevlerimizin başındayız. Allah nasip ederse 1. etabını adeta bir bayram havasında hizmete açtığımız Turgutlu Kavşağı'nın üst yapısı da tamamlandığında sadece ilçemize ve bölgemize değil, geçiş güzergahının önemine binaen ülkemize önemli bir yatırım kazandırmış olacağız. Bu anlamda destekleriyle her daim yanımızda olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar, bu kuvvet de dün olduğu gibi bugün de yarın da inşallah yine halkımızın refahı için hizmetlerimize yansıyacak. Nezaketlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.