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28 Şubat 2018 13:09

Turgutlu’nun tek kadın oda başkanından Başkan Şirin’e ziyaret

Turgutlu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı’na seçilen Pınar Akbaş ve yönetim kurulu üyeleri, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’i ziyaret etti.

Turgutlu’nun tek kadın oda başkanından Başkan Şirin’e ziyaret

28 Şubat 2018 13:09

Bir kadın temsilciğinde faaliyetlerine başlayan Berberler ve Kuaförler Odası’na çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Şirin, “Pınar Hanım ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.


Gerçekleştirilen esnaf odası seçimlerinde Turgutlu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı’na seçilen Pınar Akbaş ve yönetim kurulu üyeleri Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’i ziyaret etti. Ziyaretten son derece memnun olduğunu belirten Başkan Şirin, “Pınar Hanım Turgutlu’da bir ilki başardı. İlk kadın oda başkanı oldu. Allah mahcup etmesin. Kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Bizler Turgutlu Belediyesi olarak her zaman sivil toplum kuruluşlarının yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu anlamda ekibini tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.


Kendilerini ağırlayan Belediye Başkanı Turgay Şirin’e teşekkür eden Pınar Akbaş ise, “Sağolsun Belediye Başkanımız nezaket gösterip bizleri ağırladı. Sivil toplum kuruluşlarına desteğini zaten biliyorduk, bizlerin de yanında olacağını belirtmesi bizleri daha da mutlu etti. Şahsım ve yönetim kurulum adına kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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