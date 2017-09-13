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13 Eylül 2017 17:36

Turgutlu’nun yeni yaşam alanı ışıl ışıl oluyor

Turgutlu Belediyesi Ergenekon Mahallesi Sahil Sokak üzerinden bulunan yeni yaşam alanındaki aydınlatma çalışmalarında sona gelindi.

Turgutlu’nun yeni yaşam alanı ışıl ışıl oluyor

13 Eylül 2017 17:36


Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Ergenekon Mahallesi Sahil Sokak üzerinde başlayan yeni yaşam alanı çalışmaları sona yaklaşırken, elektrik atölyesi ekipleri tarafından da başlatılan aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Mevcut alanın bölge halkının beklentilerini fazlasıyla karşılayacağını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Yaklaşık 2 ay süren çalışmaların artık sonuna yaklaştık. Sahil Sokak üzerinden bulunan 2 bin 510 metrekarelik alan, Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin çalışmalarıyla bölge halkının keyifli vakit geçirecekleri noktaya geldi. Şimdi de aydınlatma çalışmalarımız kapsamında yürüyüş yollarına 40 adet elektrik direği dikiyoruz. Hem gündüzü hem gecesi ayrı güzelliğe sahip olacak olan yeni yaşam alanımız şimdiden mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.




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