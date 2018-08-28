Turgutlu’nun yollarına asfalt çalışması

İl genelinde hayata geçirdiği önemli projelerle yılların sorunlarına bir bir neşter vuran Manisa Büyükşehir Belediyesi, zamana bağlı olarak yıpranan, yüzeyinde aşınma meydana gelen yollarda da adeta devrim yaptı. İl genelinde 4 milyon 485 bin 504 metrekarelik alanda kilit parke taşı döşeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, 570 bin metre civarında da bordür düzenlemesi yaptı. Turgutlu ilçesinde ise çalışmalar kapsamında 343 bin 880 metrekarelik kilit parke taşı ve 33 bin 237 metrelik bordür yenilemesi yapıldı. 9 milyon 149 bin lira bedelle, değişen ve yenilenen Turgutlu yolları; güvenli ve konforlu hale geldi.