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02 Temmuz 2018 17:01

Turgutluspor golcüsünü buldu

TFF 3.

Turgutluspor golcüsünü buldu

02 Temmuz 2018 17:01

Lig 3. Grup temsilcisi Turgutluspor, Yeni Ordu’dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Fatih Arat ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Turgutluspor, aradığı golcüyü buldu. Lig 3. Grup temsilcisi Turgutluspor, Yeni Ordu’da forma giyen Fatih Arat ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine Antalyaspor’da başlayan Arat, sırasıyla Alanyaspor, Bugsaşspor, Büyükşehir Erzurum Belediyespor, Manavgatspor, Baybut Grup Özel İdare, Kızılcabölükspor ve son olarak Yeni Ordu formalarını giydi. Türkiye Kupası’nda 19 maçta 5 gol atan Fatih Arat, 2. Lig’de 62 maçta 25, 3. Lig’de de 172 maçta 40 gol kaydetti.


Turgutlu Belediyesi’nde yapılan imza töreninde Turgutluspor Kulüp Başkanı Hakan Sezer ve yöneticiler hazır bulundu. Golcü oyuncu Fatih Arat, "Hedefi olan bir takıma geldim. İyi bir takım ortaya çıkıyor, hedeflerimiz var. Turgutluspor’a kupa kazanmaya geldim" dedi.




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