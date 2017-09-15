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15 Eylül 2017 16:10

Turgutluspor, yemekte buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Anagold 24 Erzincanspor karşılaşması öncesi Turgutluspor yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcularla moral yemeğinde bir araya geldi.

Turgutluspor, yemekte buluştu

15 Eylül 2017 16:10


Cumartesi günü 16.30’da Anagold 24 Erzincanspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak olan Turgutluspor, Genel Kaptan Yaşar Kozak’ın İzmir yolu üzerinde bulunan Gamalı Köftecisi’nde vermiş olduğu moral yemeğinde buluştu. Yemeğe Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutluspor Asbaşkanı Ömer Sakı, Genel Kaptan Yaşar Kozak, Teknik Direktör Özgün Kaya, teknik ekip ve futbolcular katıldı. Birlik ve beraberlik mesajları verilen yemekte takımının başarılarından gurur duyduklarını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Geçtiğimiz sezon şampiyonlukla bizleri gururlandıran siz değerli takım yönetimi, teknik ekip ve futbolcularımızla dün olduğu gibi bugün de bir araya gelmenin memnuniyetini ifade etmek istiyorum. Başarılı bir sezon geçireceğinize eminim. Bu vesileyle 24 Erzincanspor karşılaşmasında başarılar diliyorum” dedi.




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