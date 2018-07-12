Turgutluspor yeni sezonda İşkar’a emanet

Lig 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Turgutluspor daha önce anlaştığı teknik direktör Erdal İşkar ile sözleşme yeniledi.

Geçtiğimiz sezon teknik direktör Özgün Kaya’nın görevden ayrılmasının ardından ikinci yarının 5. haftasında takımın başına geçen teknik direktör Erdal İşkar yeni sezon için Turgutluspor ile anlaşmıştı.

Turgutlu Belediyesinde başkan Hakan Sezer ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı imza töreninde sözleşmesini yenileyen Erdal İşkar, Turgutluluların yeni sezonda çok daha farklı ve hedefi olan bir ekip izleyeceklerini söyledi.

İmza töreni sonrası gazetecilere konuşan İşkar, “Öncelikle başta başkanımız ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz sezon ortasında Turgutluya geldik, sezon sonuna kadar mücadelemizi sürdürdük. Artık Turgutluyu kendi memleketimiz gibi görüyoruz, bu anlayışla çalışmalarımızı ara vermeden devam ettirdik. Takip ettiğimiz oyuncuları başkanımız ve yönetim kurulumuzun çabalarıyla kadromuza kazandırdık ve kazandırmaya da devam ediyoruz. İnşallah Pazartesi gününden itibaren başlayacağız. Geçtiğimiz sezondan devam eden ve bu sezon takıma katılan oyuncularımızı kaynaştırıp iyi bir hava yakalayacağımızı düşünüyorum. Turgutluspor için hayırlısı olsun" dedi.

İmza töreni sonrası konuşan kulüp başkanı Hakan Sezer’de, “Geçtiğimiz sezonun bitişinden itibaren hocamızla irtibatımızı devam ettirmiştik, zaten kendisiyle her konuda anlaşmıştık, bugün de bunu imzaya döktük. Kendisine güvenimiz tam inşallah Turgutluspor için iyi bir sezon olacak” şeklinde konuştu.