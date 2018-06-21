Turgutluspor’da 73 kişi başkan seçti

ligde mücadele eden Turgutluspor’da çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağan kongrenin 2. oturumuna 610 üyeden sadece 73’ü katılırken, tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Hakan Sezer yeniden seçildi.

TFF 3. lig ekiplerinden Turgutluspor’da 18’nci olağan kongresi 2. oturumda yapıldı. 13 Haziran’da çoğunluk sağlanamadığı için çoğunluk aranmaksızın 20 Haziran’a ertelenen kongrede tek liste seçime girdi. Mevcut başkan Hakan Sezer’in tek liste girdiği seçimde Sezer yeniden Turgutluspor Kulüp Başkanı oldu. 610 üyesi bulunan Turgutluspor’da kongreye sadece 73 üye katılması dikkat çekti. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Turgutluspor, kongrede yalnızları oynadı. Yeni sezonda tahmini bütçe 5 milyon TL olarak açıklanırken, Turgutluspor’un SGK’ya 36 bin, vergi dairesine 13 bin ve futbolcu ödemeleri ile diğer ödemelere 361 bin TL olmak üzere toplamda 410 Bin TL borcu olduğu belirtildi. Kulüp Başkanı Hakan Sezer, Turgutluspor’un yeni sezonda şampiyonluk hedefinde olduğunu açıklarken kentten ve taraftardan destek istedi. Sezer, "BAL’a düştüğümüzde kötü günde birlik olduk ve yeniden 3.lige çıktık. Gün yine birlik olmak günü, birlik olursan yeniden şampiyonluklar yaşarız" dedi.

Öte yandan mevcut başkan Sezer yönetim listesinde revizyona gitti. 2016’da yapılan seçimde yönetimde yer alan Metin Karahan, Ayhan Çelikdoğan, Fatih Acısaoğan, Murat Kodat ve Haluk Şevket Baba yeni yönetimde yer alamadı. Turgutluspor’un yeni yönetiminde Hakan Sezer, Yaşar Kozak, Ömer Sakı, Talat Yalçınkaya, Cevdet Hadioğlu, Avni Gürel, Mustafa Yavaş, Ali Pekdikmen ve Salih Özsoy yer aldı.