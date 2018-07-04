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04 Temmuz 2018 13:58

Turgutluspor’da Gökhan Cingirt imzaladı

TFF 3.

Turgutluspor’da Gökhan Cingirt imzaladı

04 Temmuz 2018 13:58

Ligde mücadele eden Turgutluspor Sultanbeyli Belediyespor formasıyla 3.lig play off’u oynayan orta saha oyuncusu 27 yaşında ki Gökhan Cingirt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Lig 3. Grup temsilcisi Turgutluspor dış transferde bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Kırmızı siyahlılar son 7 sezondur Sultanbeyli Belediyespor forması giyen ve geçtiğimiz sezon 3. Lig play off oynayan orta saha oyuncusu Gökhan Cingirt’i renklerine bağladı.


Orduspor’da profesyonel kariyerine başlayan Gökhan daha sonra Gümüşhanespor forması giydi. Sultanbeyli Belediyespor’da 7 sezon geçiren BAL şampiyonluğu yaşayan ve geçtiğimiz sezon 3. lig play off’u oynayan Gökhan Cingirt ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.




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