Turgutluspor’dan savunmaya takviye

Lig’de şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Turgutluspor, Düzcespor’dan deneyimli savunma oyuncusu Tayfun Yanar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Lig ekiplerinden Turgutluspor savunma hattına yeni oyuncu kazandırdı. Turgutluspor, Düzcespor’dan deneyimli savunma oyuncusu Tayfun Yanar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor’da profesyonelliğe adım atan daha sonra Kayseri Erciyespor, Tarsus İdman Yurdu, Yozgatspor, Kayseri Şekerspor, Çatalcaspor, Sultanbeyli Belediyespor, Ofspor ve son olarak ta Düzcespor forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Tayfun Yanar, 211 kez 3. Lig, 14 kez 2. Lig, 11 kez 1. Lig forması giydi ve 20 gol kaydetti. Turgutlu Belediyesinde gerçekleşen imza töreninde Turgutluspor Başkanı Hakan Sezer ve yöneticiler hazır bulundu. Yanar’ı daha önce takip ettiklerini söyleyen Başkan Sezer, "Tayfun takip ettiğimiz bir isimdi ve daha önceden söz kesmiştik. Tayfun’a bir çok takım talip oldu ancak oyuncumuz bizi seçti" dedi.

Turgutluspor formasıyla başarılı bir sezon geçirmek istediğini ifade eden deneyimli oyuncu Yanar, "Turgutluspor formasıyla başarılar elde etmek istiyorum, seyircinin karşısına çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.