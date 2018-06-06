Turgutlu’ya bayram hediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu’da çalışmalarını başlattığı Katlı Kavşak ve Yol Uygulama Projesinde önemli mesafe kaydetti. Titizlikle yürütülen çalışmaları Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Kaymakam Uğur Turan birlikte inceledi. İncelemeler esnasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Kemal İskifoğlu, Fen İşleri Müdürü Yasemin Özay Sungur da hazır bulundu. Turgutlu halkına müjdeyi veren Başkan Şirin, “Bir aksilik çıkmaz ise 11 Haziran Pazartesi günü kavşağımızı alt kısmını trafiğe açıyoruz. Bugün de Kaymakamımız Uğur Turan ve Koordinatörümüz Kemal İskifoğlu ile birlikte son çalışmaları yerinde inceledik. Şuanda asfaltlama çalışmalarında sona gelindi. Artık son rötuşlar yapılıyor. Birkaç güne bu çalışmalar da tamamlanır. Firma yetkilisi arkadaşlar çalışmalarını planlananda da önde sürdürüyorlar. Bizim için önemli olan yoğunlaşan trafiğin bir an önce rahatlaması. Yan yolların da tamamlanmasıyla birlikte projenin tamamı Kurban Bayramı’na kadar bitirilecek. Ankara hattının trafiğe açılmasının akabinde yan yollarda çalışmalar başlayacak. Bu yan yollardaki çalışmalarda ötürü Selvilitepe Mahallesi’ne güvenlik açısından araç geçişini veremeyeceğiz. Ama vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesi için bir nokta açıp geçişi sağlayacağız. Çalışmaları geldik gördük ve gördüklerimizden de mutlu olduk" dedi.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ise “Bugün değerli Başkanım ile birlikte bu güzel projeyi yerinde inceledik. Allah kaza bela vermesin. Son derece güzel bir çalışma yapılmış. Bu zamana kadar sağlıklı bir şekilde proje ilerledi bundan sonra da inşallah ilerleyerek bitirilecek. Bayramdan önce trafiğe açılacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.