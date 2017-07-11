Turgutlu’ya bin 200 metrelik yağmur suyu hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallelerin altyapı sıkıntılarına çözüm üretiyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Turgutlu ilçe merkezindeki Albayrak Mahallesi’nde bin 200 metrelik yağmursuyu hattı çalışması başladı. Yapılan çalışmayla; mahalle sakinleri, yağışlı havalarda rahat bir nefes alarak su baskınlarından kurtulacak. Albayrak Mahalle Muhtarı Yalçın Sertel, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallelerinde yapılan çalışma için teşekkür ederek, “Şiddetli yağışlarda evlerimizi su basıyordu. Çalışma sayesinde bu sıkıntımız ortadan kalkacak. Mahallemizde büyük bir çalışma yapılıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.