Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 12:08

Turgutlu’ya zeytin fidanı desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal alandaki üreticilere destek olmaya devam ediyor.

Turgutlu’ya zeytin fidanı desteği

20 Kasım 2017 12:08

Bu kapsamda Turgutlu ilçesindeki üreticilere de zeytin fidanları törenle teslim edildi.


Kırsal alandaki üreticilere destek sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında zeytin fidanlarını üreticilerle buluşturuyor. Bu kapsamda Turgutlu ilçesinde de zeytin fidanları törenle takdim edildi. Fidan teslim törenine Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay ve Turgutlu Koordinasyon İşleri Müdürü Kemal İskifoğlu da katıldı. Fidanlarını teslim alan üreticiler, destekler dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.



Muhtarlıklar Dairesi mahalle mahalle gezip sorunlarını yerinde tespit ediyor


Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri, Köprübaşı’nda 3 mahalleyi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün mahallelerde yürüttüğü çalışmaları da yerinde inceleyen Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla sohbet etti.Arpacı, Yumuklar ve Tokmaklı Mahallelerinde Mahalle Muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Daire Başkanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün mahallelerde yürüttüğü çalışmaları da yerinde inceledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda mahallelerimizi ziyaret ettiklerini belirten Daire Başkanı Ersoy Arslan, “Vatandaşlarımız yapılan çalışmalardan dolayı Cengiz Başkan’a teşekkür ve selamlarını ilettiler. Ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti gözlemlemek bizleri oldukça mutlu ediyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç