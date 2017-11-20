Turgutlu’ya zeytin fidanı desteği

Bu kapsamda Turgutlu ilçesindeki üreticilere de zeytin fidanları törenle teslim edildi.

Kırsal alandaki üreticilere destek sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında zeytin fidanlarını üreticilerle buluşturuyor. Bu kapsamda Turgutlu ilçesinde de zeytin fidanları törenle takdim edildi. Fidan teslim törenine Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay ve Turgutlu Koordinasyon İşleri Müdürü Kemal İskifoğlu da katıldı. Fidanlarını teslim alan üreticiler, destekler dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Muhtarlıklar Dairesi mahalle mahalle gezip sorunlarını yerinde tespit ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri, Köprübaşı’nda 3 mahalleyi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün mahallelerde yürüttüğü çalışmaları da yerinde inceleyen Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla sohbet etti.Arpacı, Yumuklar ve Tokmaklı Mahallelerinde Mahalle Muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Daire Başkanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün mahallelerde yürüttüğü çalışmaları da yerinde inceledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda mahallelerimizi ziyaret ettiklerini belirten Daire Başkanı Ersoy Arslan, “Vatandaşlarımız yapılan çalışmalardan dolayı Cengiz Başkan’a teşekkür ve selamlarını ilettiler. Ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti gözlemlemek bizleri oldukça mutlu ediyor” dedi.