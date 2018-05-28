Turgutlu’yu seçen Cambazlı ilk hizmeti aldı

mahallesi olan Cambazlı Mahallesi’nde bulunan cami ve lojmanında başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı. Caminin dış cephesinin sil baştan boyayarak yepyeni bir görünüm kazanması mahalle sakinlerini memnun etti.

Turgutlu Belediyesi yıl boyu gerçekleştirdiği cami hizmetlerini Ramazan Ayı dolayısıyla arttırırken bu çalışmalar kapsamında ekipler yapılan referandum ile Turgutlu’ya bağlanan Cambazlı Mahallesi’ne uzandı. Cambazlı Mahallesi’nde bulunan cami ve lojmanın dış cephesi Turgutlu Belediyesi tarafından boyanarak yeni bir görünüme kavuşturuldu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü boya atölyesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında camilerimize yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Turgutlu’muzun yeni mahallesi olan Cambazlı Mahallemiz’de de hizmetlerimize başladık. Mahallemizde bulunan camimizin ve lojmanın dış cephesi boyanarak yeni bir görünüme kavuştu. Nerede bir ihtiyaç varsa tamamlamaya, nerede bir eksiklik varsa gidermeye devam ediyoruz. Mübarek Ramazan ayı içerisinde de eksiklere yönelik bu tür çalışmalarımız devam edecektir. Hem mahallemize hem de vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.