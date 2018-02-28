Türk çiçekleri Avrupa’da açacak

’Bir zamanlar biz de çocuktuk’ isimli proje kapsamında yollanan çiçek tohumlarıyla ailenin en değerli bireyleri olan çocukların birer çiçek gibi faklı şehirlerde, farklı kültürlerde açarak onlarla iç içe yaşamasını ve dünya kardeşliğinin kurulması hedefleniyor.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu yürüttüğü birbirinden farklı E-Twinning projeleriyle devlet okulları arasında dikkat çekiyor. Okulun en son uyguladığı ’Once Upon A Time I Was A Child, Too’ (Bir zamanlar biz de çocuktuk) adlı projeyle Romanya’nın Comaneşti şehrindeki ortaklarına çeşitli çiçek tohumları yollayarak ailenin en değerli bireyleri olan çocukların birer çiçek gibi faklı şehirlerde, farklı kültürlerde açarak onlarla iç içe yaşamasını ve dünya kardeşliğinin kurulmasını hedefledi. Aynı şekilde Romanya’dan yollanan tohumlar da Manisalı öğrencilerin evlerinde açacak.

Okulun İngilizce öğretmenleri Hülya Ertunç, Zeynep Saraç, Elvan Bahar Benli ve Mine Deniz tarafından yürütülen ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni İshak Kurt tarafından koordine edilen projede Romanya, Norveç, Portekiz, Arnavutluk gibi ülkeler de ortaklar arasında bulunuyor.

Aile bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor

Proje hakkında ayrıntılı bilgi veren koordinatör Kurt, projenin 21. yüzyıl yaşam şartlarıyla zayıflamaya başlayan aile bağlarını güçlendirmeyi ana hedef aldığını ancak bunun yanında eski gelenek ve göreneklerdeki değerlerlerin gelecek kuşaklara aktarılması, farklı ülkelerdeki örf ve adetlerin de farkına varılması ve aktarılması, aile içinde sevgi, saygı, muhabbet, paylaşım ve tecrübeleri aktarma gibi davranışların da kazandırıldığını vurguladı.

Projenin Kayseri Osman Zeki Yücesan Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Şahfer Köşker tarafından 15 yerli ve yabancı ortakla Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlı Ulusal Destek servisine teklif edilerek kabul edildiğini ve Ulusal Kalite Ödülü için elinden geleni yaptıklarını belirten Kurt, ayrıca çiçek tohumu gönderdikleri Romanya ortaklarıyla da canlı konferans yaparak öğrencilere kültürel etkileşim imkanı sağladıklarını ifade etti. Projede ayrıca öğrencilerin 21. yüzyılın öğrenme becerileri kazanmaları ve Web 2.0 araçlarını etkin kullanmaları da hedefleniyor.