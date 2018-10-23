Türk Dünyası öğrencileri Manisa'ya hayran kaldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zekeriya Doğan Kültür Evi tarafından düzenlenen “Kültür Gezileri” programı kapsamında Manisa'ya gelen Türk Dünyası öğrencilerine ev sahipliği yaptı. Manisa'nın tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan projelerini gezen öğrenciler, Manisa'ya hayran kaldıklarını ifade etti.

Zekeriya Doğan Kültür Evi tarafından “Kültür Gezileri” kapsamında Kazakistan ağırlıklı Türk Dünyası öğrencileri, Manisa'yı gezdi. Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Sayın Emine Güven ve Uzman Dr. Kenan Doğan'ın da yer aldığı 120 kişiden oluşan, Kazakistan ağırlıklı Türk Dünyası öğrencilerine Manisa'yı tanıtmak ve gezdirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğünde görevli personeller de eşlik etti. Türk Dünyası öğrencileri, ilk olarak Büyükşehir Belediyesine bağlı Hanımlar Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen kahvaltıda buluştu. Kahvaltının ardından Tıp Müzesi'ne geçilerek, müzeyi gezen konuk öğrenciler, aynı zamanda Mesir Macununun yapılış amacı ve faydaları hakkında da bilgi aldılar. Sultan camisini ve külliyesini dikkatle inceleyen öğrenciler buraya hayran kaldılar.

Muradiye Camisi'ni de ziyaret eden öğrenciler, bu camide namaz kıldılar. Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olan bu camiyi çok beğenen öğrenciler, Mimar Sinan ve eserleri hakkında bilgi aldılar. Saruhan Bey Türbesi, Ağlayan Kaya ve Niobe Açık Hava Tiyatrosu'nun ardından Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu'nu da ziyaret eden öğrenciler, Türklüğün ve İslamiyet'in kaderini belirleyen Çanakkale Savaşları hakkında bilgi aldılar. Ziyaret sonunda öğrenciler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çok teşekkür ederek, kendi ülkelerine davet etti.