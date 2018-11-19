Türk Eğitim-Sen üyeleri kahvaltıda buluştu

Programa sendikanın Manisa İl Temsilcisi Mustafa Atalay da katılarak Kulalı üyelerle buluştu.

Kula Yunus Emre Kent Meydanı Katekekaumene Cafe'de düzenlenen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri ile ailelerinin katıldığı kahvaltı programımda konuşan Türk Eğitim-Sen Kula Temsilcisi Selahattin Başaran, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenledikleri kahvaltı programının geleneksel hale geldiğini ifade etti. Öğretmen ve ailelerinin katıldığı kahvaltı programında birlik ve beraberliğin pekiştiği, öğretmenler ve aileleri arasındaki dostluk bağlarının daha da güçlendiğini ifade eden Başaran, kahvaltı programına katılan öğretmen ve ailelerine teşekkür ederek günlerini kutladı.

Kahvaltı programına katılan Türk Eğitim-Sen Manisa İl Başkanı Mustafa Atalay ise kahvaltı programını düzenleyen ve kendisini davet eden Türk Eğitim-Sen Kula temsilciğine teşekkür etti. Manisa ve ilçelerinde üyeleri ile buluşarak sohbet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Atalay, sendika olarak üyelerinin ve ailelerinin istek ve sorunlarını dinleyerek sendika olarak çözüme kavuşturduklarını söyledi. Öğretmenler ve aileleriyle tek tek sohbet eden Atalay, üye buluşmalarını sık sık yaptığını ve Kula'daki üyelerinin çalışmalarından memnun olduğunu ifade etti.