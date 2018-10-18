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Türk Eğitim-Sen'den Kaymakam Duru'ya ziyaret

Türk Eğitim-Sen Kula temsilcisi Selahattin Başaran ve Türk Eğitim-Sen üyeleri Kula Kaymakamı Kemal Duru’yu makamında ziyaret etti.

Türk Eğitim-Sen Kula temsilcisi Selahattin Başaran ve Türk Eğitim-Sen üyeleri Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu makamında ziyaret etti.


Türk Eğitim-Sen Kula temsilcisi Selahattin Başaran ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, Kula'da göreve yeni başlayan Kaymakam Kemal Duru'yu makamında ziyaret etti. Kaymakam Kemal Duru'nun yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Başaran ve sendika üyeleri, yaptıkları çalışmalar hakkında Kaymakam Duru'ya bilgiler aktardı. Sendikanın eğitim bazlı çalışmalarında görüş alışverişinde bulunan sendika üyeleri ile Kaymakam Kemal Duru, Kula'da eğitim ve öğretime verilen önemin ve bu verilen önem karşısında alınan başarılı çalışmaları değerlendirdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Kaymakamı Kemal Duru ise ziyarette bulunan Selahattin Başaran ve sendika üyelerine teşekkür etti.

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