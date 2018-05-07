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07 Mayıs 2018 11:44

Türk Eğitim-Sen’den muhteşem program

Türk Eğitim-Sen Salihli Temsilciği tarafından düzenlenen “Vatan, Bayrak ve Türklük Kokulu Şiirlerle Kızıl Elma’ya” programı büyük ilgi gördü.

Türk Eğitim-Sen’den muhteşem program

07 Mayıs 2018 11:44

Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen programda Oğuzhan Öz konser verirken, ödüllü şiir okuma yarışması yapıldı.


Programın açılış konuşmasını yapan Türk Eğitim-Sen Salihli Temsilcisi İsmail Kıran, “Bizler Türk vatanına, Türk bayrağına, Türk milletine sevdalı yürekler olarak, Türk Eğitim Sen Salihli İlçe Temsilciliği olarak böyle bir günde sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Salihli Türk Eğitim-Sen olarak bizim amacımız, gençlerimizde var olan iman ve ahlak dolu Türkçülük ateşini, ilim ve irfanla birleştirmek ve gerçek anlamda vatanını namus belleyip asla yabancıya peşkeş çekmeyecek nesiller yetiştirmektir” dedi.


Kıran’ın konuşmasının ardından ödüllü şiir okuma yarışması yapıldı. Jürinin verdiği puanlama usulü yapılan ve 26 kişinin katıldığı yarışmada 1. Janıl Hakim, 2. Beyza Ayer, 3. İlkim Sude Duru oldu. Mansiyon ödülleri ise Merve Ulusoy, Sefa Helvacı, Suat Kocatürk ve Hülya Keleş’e verildi.


Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri ise protokol üyeleri tarafından verildi. Programa katkı verenlere ise teşekkür plaketi verildi.


’Vatan, Bayrak ve Türklük Kokulu Şiirlerle Kızıl Elma’ya’ programı Oğuzhan Öz’ün konseri ile son buldu.


Programa Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Türk Ocakları Başkanı Ersin Aybar ile okul müdürleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.




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