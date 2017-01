Türk gençliği kahraman atalarının izinde

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde gerçekleştirilen Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü, Manisa’da hava sıcaklığının eksi 8 derece olmasına rağmen yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

102 yıl önce Osmanlı-Rus savaşında Allahuekber Dağları’nda çoğu donarak olmak üzere 90 bin askerimizin şehit verildiği Sarıkamış Harekatı, tüm illerde olduğu gibi Manisa’da da yapılan yürüyüşle anıldı. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşe soğuk havaya rağmen 7’den 70’e yoğun bir katılım oldu. Mehter Takımı ve kahramanlık türküleri eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe katılanlar, Atatürk posteri ve Türk bayrakları taşıyarak Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde 19 Mayıs Stadyumu’ndan Dr. Sadık Ahmet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanına kadar eksi 8 derecede yürüdü. Yürüyüşe Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hatun Sarıkaya Yipek, Manisa Müftüsü Sinan Cihan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, gençlik merkezleri liderleri, gençlik merkezi sporcuları ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 3 kilometre süren yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlandı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlamını belirten bir konuşma yapan Şehzadeler Gençlik Merkezi Lideri Nejdet Cura, “Orta Asya’dan yola çıktılar, tarihin onları sürüklediği şekilde önce Anadolu’yu hemen ardından Avrupa’yı yurt edindiler. Gittikleri yerde adaleti hakim kıldılar. Barışı daim tuttular. Erdemli hükümdarlar yetiştirip, tüm insanlığa umut verip örnek oldular. Cepheden cepheye koşup zafer yazdılar Çanakkale’de. Bilinmeyen şanlı zaferlere de mazhar oldular. Kut’ül Amare gibi her sayfası kan dolu, cesaret dolu, yiğitlik dolu bu tarih istiklal uğruna gözünü kırpmadan canını ortaya koyan Nene Hatunlar, Seyit Onbaşılar, Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler ve daha nice kahramanlar yetiştirdiler. Sarıkamış’ta işte bu kahramanların olduğu, soğuğa, kara, kışa yazılmış destanın adıdır. Sarıkamış’ta Rus mermisine karşı, dondurucu soğuğa karşı koyan ismi kalplerimizin derinliklerin de yatan nice şehidimiz var. Onların torunları ise dedelerini bugün büyük bir saygı ile anıyor. Bu kalabalık bunun en güzel göstergesidir. Türk çocuğu ecdadını tanıyıp daha nice hain girişimleri atlatacak ve dün olduğu gibi bugünde mazlumların umudu olmaya devam edecektir. Bizi yıldırmaya çalışan üç-beş çapulcuya bu millet ve gençlik asla taviz vermedi ve vermeyecektir” dedi.



“Şuurlu bir gençliğiz”

“Devletin dört bir tarafı işgal altında olursa olsun ülkesini hiç korkmadan savunan atalarımız ve onun vefakar torunları olan bizler pes etmeyen yenilgi nedir bilmeyen şuurlu bir gençliğiz. Kar tanelerine yazılan destanı anlamak için bugünü anlamak gerekliliğini her daim bileceğiz. Metehan’ın, Alparslan’ın, Fatih’in, Yavuz’un, Kanuni’nin ve Abdülhamid’in torunları burada Mustafa Kemal’in izinden gidenler burada. Nasıl diyor Mustafa Kemal; ’Türk çocuğu kendi ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.’ Ecdadını tanıyan vefakar gençler bugün gerçek manada Sarıkamış ruhuna sahip olduğunu dosta düşmana gösteriyor. Tan yeri ağarmadan binlerce yıldız düştü. Sarıkamış dağları bir kabire dönüştü. Dayanılmaz manzara ne hayal ne de düştü. Sarıkamış üşütmez, Sarıkamış dondurur. Bu muazzam acıyı hangi dua dindirir. Rabbim sual olunmaz ama bu nasıl sondu. Yalnız gidenler değil bekleyenler de dondu. Her yiğidin alnına peygamber mührü kondu. Sarıkamış üşütmez, Sarıkamış dondurur. Bir kurşun attırmadan bir orduyu yendirir. Bu güzel ve anlamlı anma yürüyüşünde ve programında bir nebze olsun şehitlerimizi bize hatırlatan, minnet duymamıza neden olan devletimize ve Gençlik Spor Bakanlığımıza teşekkürü bir borç bilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim” diye konuştu.

Tören yapılan konuşmanın ardından sona erdi.