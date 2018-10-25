Türk Hava Kurumu'nda sınıflar yarıştı

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un ilçeye yeni sporcular kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Sınıflar yarışıyor' Projesi kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında Türk Hava Kurumu İlkokulu öğrencileri kıyasıya yarıştı.

Yunusemre Belediyesi ve spor kulübü ilçede geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla sınıflar arası futbol turnuvası düzenliyor. Sınıflar Yarışıyor Projesi kapsamında Türk Hava Kurumu İlkokulu 1. sınıf öğrencileri Yunusemre Belediyespor'un altyapısına girmek için kıyasıya yarıştı. Geçen yıl başlayan projenin bu yıl da devam edeceğini dile getiren Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, turnuvada başarılı olan sporcuları kutladı. Kulüp Başkanı Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu yıl etkinliğe Türk Hava Kurumu İlkokulu öğrencileri ile başladık. İlçemizde bulunan diğer okullarla turnuvamızı sürdüreceğiz. Turnuvaya katılan sporcularımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, spora ve altyapıya çok önem veriyor. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.