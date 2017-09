Türk İş’ten Soma’ya 1,7 milyonluk okul

Cumhuriyet Mahallesi’nde tamamlanan 18 derslikli ilkokulun eğitim öğretim yılında faaliyete girmesinin ardından Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay Türk İş’e bağlı yaklaşık 80 şube başkanlarıyla birlikte Soma’ya çıkarma yaparak okulda incelemelerde bulundu. Programa Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkan Vekili Şeref Kavruk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Maden İş Sendikası Genel Merkez Yöneticileri Yasin Karatay, Zekeriya Aydın, Ege Bölgesi Şubesi Başkanı Recep Satır ve yönetimi, Soma Şubesi Başkanı Şevket Şahin ve yönetimi, 1 nolu şube başkanı Mehmet Şendil ve yönetimi, 2 nolu şube başkanı Erol Kasap ve yönetimi ile Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden şube başkanları katıldı. Sınıfları teker teker gezen Türk İş Başkanı Atalay öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

450 öğrenci kapasiteli okulun 1,5 milyon lirası Türk İş, 200 bin lirası da Soma Belediyesi olmak üzere toplamda 1.7 milyon liraya mal olduğu belirtilirken, yeni okulla birlikte Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda da öğretimin teke düştüğü kaydedildi.

Soma maden faciasında yaşamını yitiren şehit madencilerin kabirlerini de ziyaret eden Atalay madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı. Atalay, "Türkiye’deki 1 milyon işçi adına bugün Soma’dayız. Biz bugün buraya hem Soma’nın 95. kurtuluş yıldönümü hem de Türk İş olarak yaptığımız okul için geldik. Facianın ardından 3,5 yıl geçti. Bu bölgede yatan 250’nin üzerinde Soma maden şehidimiz var. 50 tanesi de ülkenin değişik bölgelerinde Hakkari’den Zonguldak’a kadar şehitlerimiz yatıyor. 3,5 sene geçti, mahkemeler devam ediyor.

Son açıklanan rakamlara göre son 8 ayda 1338 arkadaşımız iş kazası mı iş cinayetimi ne derseniz kurban gitti. Yani günde ortalama 8 arkadaşımız ekmek parası için can vermeye devam ediyor. Maden, enerji, metal iş kolu da var. Öyle bir noktaya geldik ki gıda iş kolu da dahil can veren kardeşlerimiz var. Bunlar evine helal bir rızık götürsünler, çoluk çocuğuna iyi bir yaşam temin etsinler diye. Tabi Soma’daki bambaşka bir tablo. Bunu iş kazası diye sıradan geçiştirmek mümkün değil. Bunun adı bir iş cinayeti. Bu kardeşlerimizin hatırına madencilerle ilgili mükemmel olmasa da yasalar düzenlendi. Ama bunların acısı bizim için de aileleri için de dinmiyor. Türk İş için ülkedeki bütün sendikalar için ailemiz kadar burada yatanlar bizim için önemli. Burada keşke demek boş laf, bu son olsun demekle de olmuyor. Her gün iş kazalarında insanlar ölmeye devam ediyor. Biz sendikacılar kanaat önderleri, insan canından değerli hiçbir şey yok. 3-5 kuruş fazla kazanacağım diye insan canını heder etmemek lazım” dedi.

“Türk İş’in Türkiye’nin değişik vilayetlerinde 40’ın üzerinde okulu var” diyen Atalay, “İmkan bulduğumuz zaman Türkiye’nin her yerinden okullar yapmaya devam edeceğiz. Eğitim her şeyin başıdır. Her ne kadar burada çok hüzünlendiysek orada o çocukları gördüğümüzde çok mutlu olduk. Soma’daki işçinin çocukları Türkiye Cumhuriyeti devletine emanet ama bize de emanet. Maden şehitlerine verilecek evler bitti. Zannediyorum idari problemin dışında kışı görmeden evler teslim olacak. Ben de Ankara’ya döndüğüm zaman bir an evvel teslim olması için görüşmeler yapacağım" dedi.