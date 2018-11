Türk Kızılayı 150 yaşında

Türkiye'nin en köklü ve güçlü yardım kuruluşu olan Türk Kızılayı'nın 150'nci yılı kutlamaları kapsamında Yunusemre Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde program düzenlendi.

29 Ekim-4 Kasım tarihleri arası kutlanan Kızılay Haftası kapsamında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen etkinlikte Kızılay'ın önemi ve tanıtımına dikkat çekildi.

Programda bir konuşma yapan ve Türk Kızılayının 150 yıldır insanlara yardım elini uzattığını kaydeden Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman, “1868 yılından bu yana ulusal ve uluslararası alanda her koşulda insanların acısını hafifletmeye çalışan ve hizmetlerinde hiçbir ayrım ve çıkar gözetmeyen Türk Kızılayı, ülkemizin en köklü ve güçlü yardım kuruluşudur. 150 yıldır insan onurunun korunması amacıyla, gönüllü olarak çalışmalar yürüten Türk Kızılay, günümüze kadar yurtiçi ve yurtdışında milyonlarca ihtiyaç sahibine halkımızın yardım elini uzatmış ve uzatmaya da devam etmektedir. Biz Kızılaycılar bu faaliyetlerimizi yaparken gönüllülerimizden destek almaktayız. Şube başkanı olarak ben, yönetim kurulum, kadın kollarımız ve üniversite topluluğumuz tamamen Kızılay'da gönüllü olarak çalışmaktadır. İşin özü şube de çalışan personellerimiz hariç hiçbirimiz bir lira bile para almamaktayız. Gönüllülerinden aldığı bu güçle faaliyetlerini yürüten bu ulu çınarın ayakta durabilmesi için tanıtımının yapılması, insanlar tarafından daha da bilinir olması gerekmektedir. Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası, Kızılaycılık bilincinin oluşturulmasında, Kızılay'ın ulusumuz açısından önemini vurgulamak ve Kızılay'ın karşılıksız sunduğu hizmetlere kamuoyu desteğini sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Manisa Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal ise programda kan vermenin önemini anlattı. Nardal, Manisa olarak yılda ortalama 64 bin ünite kan topladıklarını vurgulayarak, öğrencileri kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti.

İnsanoğlu olarak çeşitli davranışlar içinde olduklarını kaydeden Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ise, “Bir taraftan savaş makineleri yapıyoruz, insanları yok etmek için. Bir tarafta fay hatları üzerinde evler yapıyoruz depremde kolay yıkılsın diye. Veya sel bölgelerine yapıyoruz. Dünyanın her tarafından milyonlarca insan mağdur oluyor. Her ne kadar hatamız olsa da kendi etti kendi buldu deme lüksümüz yok tabi. Ama yine gözyaşını insanoğlu dindiriyor. Dünyanın her yerine zor durumda olan insanlara yardımcı olmak için Türk Kızılay'ını kurduk. Türk Kızılayı, dünyanın en önemli kurumlarından biridir. Aynı zamanda Kızılay eğitime de yardımcı oluyor. Kızılay Manisa'ya bir okul kazandırmak için protokol imzaladı. Bize can suyu sağlayan Kızılay'ı tanımak, sevmek en önemli görevlerimizden biri olmalıdır” diye konuştu.

Öğrenciler tarafından Türk Kızılay'ı ile ilgili hazırlanan Kızılay'ın faaliyetleriyle ilgili skeç gösterisi sunuldu. Öğrenciler tarafından okunan Kızılay Marşı ve skeç gösterisi salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı. Programın sonunda Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programın bitiminde gönüllü olan öğretmen, öğrenci ve veliler kan bağışında bulundu.

Yunusemre Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda düzenlenen programa Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi, Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Yunusemre İlçe Tarım Müdürü Serdar Mersinli, Kızılay Kan Merkezi Müdürü İsmet Nardal katıldı.